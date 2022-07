Camosci al tramonto, Cucina Bianca, Civiltà delle Malghe, passeggiate a piedi e in MTB

Da Sabato 16 a Domenica 17 Luglio 2022

Continua sabato 16 e domenica 17 luglio a Mendatica l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

Dopo Cosio d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte e Rezzo, l'evento che promuove le attività outdoor dei paesi del Parco arriva nel prossimo fine settimana a Mendatica, sentinella della catena delle Alpi Liguri, adagiata in lunghezza ai piedi del Monte Fronté e bagnata dall'Arroscia e dalle sue cascate. Un borgo dove la storia si fonde ancora con le tradizioni dei suoi abitanti: un popolo votato alla pastorizia, con tradizioni che sopravvivono ancora oggi grazie all'istituzione di tre punti museali: il Museo Etnografico, con la Casa del Pastore e le Vecchie Prigioni, la Sala delle Carte e il Laboratorio Naturalistico "Museo degli Uccelli". Bellissime le Chiese, fra le quali la Parrocchiale barocca dei SS. Nazario e Celso con una statua del Maragliano e il tabernacolo quattrocentesco.

Programma completo di "Sciacarée" sabato 16 e domenica 17 luglio a Mendatica:

LE ATTIVITA' DI SABATO 16 LUGLIO

Gita turistica nel borgo

Iniziazione alla MTB con piccola escursione

Mini-trekking per adulti e bambini. Percorsi con gli asinelli, nei boschi intorno al paese

Picnic di cucina bianca, con due torte salate di verdura, pane e formaggio, dolce, acqua

Mani in pasta. Lavorazione tradizionale e modalità di esecuzione di piatti della Cucina Bianca

Escursione "Camosci al tramonto"

Piccolo concerto del violinista ucraino Volodymyr Baran

Sarà consentito il campeggio: si potrà decidere se montare le proprie tende o quelle proposte dalla Pro Loco (Euro 5,00 cadauna).

I dettagli di tutti gli eventi: https://www.sciacaree.it/outdoor-mendatica/





LE ATTIVITA' DI DOMENICA 17 LUGLIO

Trekking nel Bosco delle Navette (evento a cura del Parco delle Alpi Liguri)

Vivere la Civiltà delle Malghe. Passeggiata a cura della Pro Loco di Mendatica alla scoperta delle tradizioni e dei sapori della cucina bianca, tra le malghe di Valcona Sottana e Valcona Soprana

Escursione in E-MTB

Degustazione di Cucina Bianca

Visita guidata alla malga di Valcona Sottana

