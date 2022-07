Eventi culturali, sport, relax e natura

Da Sabato 16 a Domenica 17 Luglio 2022

Il Parco delle Alpi Liguri si animerà per il finesettimana con tanti appuntamenti su tutto il territorio, che spazieranno dalle escursioni, agli eventi culturali e a quelli gastronomici. Saranno moltissime le occasioni per scoprire il territorio a 360 gradi, regalandosi momenti di relax e di immersione nella natura, in queste splendide giornate di metà luglio, tutte da passare all'aria aperta, godendo dei colori e dei profumi della terra.

Sabato 16 e domenica 17 luglio: Escursioni e visite guidate gratuite nel Parco

Continua la nuova serie di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzata dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: escursioni naturalistiche e visite guidate con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Escursionistiche e Turistiche incaricate dall'Ente Parco.

Il programma delle uscite continuerà sabato 16 luglio, con una visita storico-culturale guidata da Raffaella Asdente nel borgo di Mendatica, e domenica 17 luglio, con un'escursione guidata da Ludovico Ramella nel Bosco delle Navette.

Sabato 16 luglio - Visita guidata a Mendatica

Domenica 17 luglio - Escursione nel Bosco delle Navette





Sabato 16 e domenica 17 luglio – "Sciacarée", il Festival dell'Outdoor nel Parco

Continua sabato 16 e domenica 17 luglio a Mendatica l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

Maggiori dettagli e programma completo del weekend

Sabato 16 e domenica 17 luglio – Eventi a Triora

Sabato 16 luglio tornano i consueti appuntamenti con visite guidate, escursioni e laboratori nel Comune di Triora, dove fascino e mistero non mancano mai per condurre i visitatori attraverso esperienze uniche. Alle ore 11 è in programma "Noi siamo natura - Immersione forestale" a cura di Simone Albertucci: un'antica pratica orientale, un laboratorio di rigenerazione attraverso i benefici della natura. Incanti di Streghe organizza invece "Oli essenziali, conoscenza e usi" alle ore 15:30. Alle ore 17 si terrà invece con Sonia Astraldi il focus dal titolo "Storia e tradizione dei tarocchi", durante il quale verranno spiegate la storia e le tradizioni dei tarocchi, il loro utilizzo e le curiosità.

Domenica 17 luglio la Guida Turistica Raffaella Asdente condurrà una visita guidata nel borgo, alla scoperta della storia e delle tradizioni che non mancano di affascinare i numerosi turisti e visitatori di Triora. Alle 15:30 spazio alla magia con "Magia simpatica e magia quotidiana" a cura di Bottega della Luna, semplici rituali per affrontare la quotidianità con la giusta energia positiva.

Maggiori informazioni: https://www.trioradascoprire.it/





Sabato 16 luglio – Sagra della Trota a Rezzo

Dopo due anni torna nel Comune di Rezzo la tradizionale Sagra della Trota, un'occasione per visitare il borgo e apprezzare le specialità gastronomiche tipiche della Valle di Rezzo.

La trota fario è un salmonide indigeno delle acque montane, dalle carni ottime, di sapore delicato, molto apprezzate in gastronomia. L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 19:30, con serata danzante.

Info: Pagina FB Pro Loco Rezzo





Sabato 16 luglio – Yoga & Trekking in Terra Brigasca con Ponente Trekking

Sabato 16 luglio Ponente Trekking organizza una giornata dedicata al benessere della mente e del corpo nel favoloso scenario dell'Alta Valle Argentina, dove si unirà la pratica dello yoga a un'escursione attraverso un giro ad anello da Verdeggia al borgo sospeso di Realdo.

A condurre i partecipanti in questa piacevole esperienza sarà Valentina Mascello, che con la propria voce farà da guida alla pratica yogica. Al termine si proseguirà lungo un verdeggiante percorso godendo della frescura dei rigogliosi boschi di questa splendida terra ricca di storia e di tradizioni proprie della Comunità Brigasca, toccando le più caratteristiche morghe.

Dislivello: 200 m - Durata: 4 ore e 30 minuti - Difficoltà: E

Info e prenotazioni: Antonella Piccone - Tel. 391 1042608

Maggiori dettagli





Domenica 17 luglio – Carruggi: abiti e foto a Cosio d'Arroscia

Domenica 17 luglio a Cosio d'Arroscia è in programma un interessante appuntamento per le vie del borgo, nei molteplici punti in cui è stato allestito il museo a cielo aperto: a partire dalle ore 16, un gruppo di donne sfilerà con gli splendidi costumi della collezione privata "Assenzioband". L'iniziativa punta a promuovere il paese attraverso la bellezza e le tradizioni che non mancano mai a Cosio d'Arroscia.

Info: Pagina FB Pro Loco Cosio d'Arroscia





Domenica 17 luglio – Nella lavanda di Drego e nei faggi del Bosco delle Fate con Monesi Young

L'ASD Monesi Young organizza per domenica 17 luglio un'escursione con viste mozzafiato dal mare alla catena delle Alpi Liguri e Marittime.

Il trekking attraverserà il percorso del Passo della Mezzaluna, dove i partecipanti proveranno la pratica dell'artfulness (trad. "abilità artistica"), attraverso l'ascolto di brevi racconti utili a stimolare la creatività e l'immaginazione per vivere la natura con gli occhi di un artista calmo e attento (pratiche adatte ad adulti e bambini dai 6 anni in su). L'esperienza sensoriale continuerà per un'immersione nei campi di lavanda di Drego, coltivati dalla Famiglia Cugge. Qui sarà possibile riposare, ascoltando racconti di vita passata sulla lavorazione di questa pianta dalle molteplici virtù. Al termine si farà tappa all'azienda di famiglia ad Agaggio, dove si potrà visitare il laboratorio.

Dislivello: 250 m - Lunghezza: 8 km - Difficoltà: E

Info e prenotazioni: Barbara Campanini - Tel. 346 7944194