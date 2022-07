Natura, escursioni e cultura

Da Venerdì 22 a Domenica 24 Luglio 2022

Tornano anche per questo finesettimana i consueti appuntamenti con le escursioni e le visite guidate organizzate dal Parco delle Alpi Liguri e con il Festival dell'Outdoor "Sciacarée", che approderà nel Comune di Pigna. Trekking, eventi, musica, sport all'aria aperta e molto altro in programma in tutto il territorio dell'area protetta: tante idee per trascorrere una giornata all'aria aperta, immersi nella natura.

Sabato 23 e domenica 24 luglio - Escursioni e visite guidate gratuite nel Parco

Continua la nuova serie di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzata dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: escursioni naturalistiche e visite guidate con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Escursionistiche e Turistiche incaricate dall'Ente Parco.

Il programma delle uscite continuerà sabato 23 luglio, con una visita storico-culturale guidata da Raffaella Asdente nel borgo di Pigna, e domenica 24 luglio, con un'escursione guidata da Marina Caramellino sul Monte Lega.

Sabato 23 luglio - Visita guidata a Pigna

Domenica 24 luglio - Escursione sul Monte Lega





Sabato 23 e domenica 24 luglio – "Sciacarée", il Festival dell'Outdoor nel Parco

Quinto weekend a Pigna

Continua sabato 23 e domenica 24 luglio a Pigna l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

Maggiori dettagli e programma completo del weekend

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio – Eventi a Triora

Un fine settimana ricco di appuntamenti nel Comune di Triora, con spazio a musica, cultura e tradizioni tipiche del borgo incantato della Valle Argentina.

Venerdì 22 luglio

Serata dedicata alla musica e al ballo in località Boschetto, con musica a cura dei DJ di Radio88 Sanremo

Sabato 23 luglio

Ore 11:30 - "I sogni lucidi" a cura di Sibylla Martina

Ore 16:30 - Cammino esperienziale nei dintorni di Triora con Jack the Green (Info e prenotazioni - Tel. 329 1512290)

Ore 21:30 – Visita guidata in notturna nel centro storico di Triora in compagnia della guida turistica Raffaella Asdente

Domenica 24 luglio

Ore 10:30 - Visita nel centro storico di Triora in compagnia della guida turistica Raffaella Asdente

Ore 16:00 - Simbologia tradizionale e convenzionale a cura di Sarvan Cabotina

Maggiori informazioni: https://www.trioradascoprire.it/





Sabato 23 luglio – Incanti fra acqua e bosco a Rezzo

Sabato 23 luglio a Rezzo è in programma una rilassante camminata nel verde con l'Associazione "Dai che spiana".

Info e prenotazioni: Tel. 375 6342236





Sabato 23 luglio – "Tocca color lavanda" con Ponente Trekking

Sabato 23 luglio Ponente Trekking organizza una dolce camminata su un sentiero sottostante il Monte Drego fino alla "montagna blu", uno dei siti storici di coltivazione della lavanda imperiese, una varietà autoctona di alto pregio.

Si farà tappa al lavandeto di Drego, e al rientro sarà prevista una visita alla bottega di una delle più antiche distillerie della Provincia, e l'unica rimasta, l'"Antica distilleria Cugge" di Agaggio Inferiore. Alle ore 13 è previsto il rientro a Molini di Triora e la degustazione a "Casa Balestra". Alle ore 15 si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "La lavanda tra Liguria e Provenza" a cura dell'Associazione DigitArtInFoto; a seguire Giampiero Laiolo, storico del territorio, parlerà delle "montagne blu".

Info e prenotazioni: Antonella Piccone - Tel. 391 1042608

Maggiori dettagli





Sabato 23 e domenica 24 luglio – L'alba dalla vetta della Liguria con Monesi Young

L'ASD Monesi Young organizza un'escursione notturna con partenza da Realdo nella notte (ore 2:00) e salita al Saccarello (il monte più alto della Liguria) per ammirare l'alba dalla cima. A seguire, rientro al rifugio per la colazione.

Ritrovo: nel pomeriggio di sabato 23 luglio a Imperia (da concordare con la guida referente) oppure direttamente a Realdo (Comune di Triora).

Dislivello: 1.300 m circa - Lunghezza: 18 km - Difficoltà: E

Info e prenotazioni: Alessandro Bellotti - Tel. 329 8631702





Domenica 24 luglio – Yoga & psicologia a San Bernardo di Mendatica

Una giornata dedicata alla salute di mente e corpo a San Bernardo di Mendatica, con l'evento "Yoga & Psicologia". Una psicoterapeuta, un insegnante di Yoga e una psicologa guideranno i partecipanti in un percorso nella meravigliosa cornice del Parco delle Alpi Liguri. Il ritrovo è previsto a San Bernardo di Mendatica (piazzale Albergo Settimia), per raggiungere il bosco dove si svolgerà l'evento, dalle ore 10 alle ore 13. È necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: Gioia - Tel. 320 8617752 / Francesca - Tel. 334 9249083 / Carlotta - Tel. 338 7692975





Domenica 24 luglio – Escursione sul Monte Monega con Ponente Experience

Domenica 24 luglio Ponente Experience organizza una camminata su un itinerario ad anello che porterà a scoprire la civiltà delle malghe e le tradizioni dell'alpeggio e della transumanza sulle Alpi Liguri.

Ritrovo: ore 8 a Pieve di Teco

Distanza: 12 Km - Dislivello: +/- 600 m - Durata: 6 ore - Difficoltà: E

Quota di partecipazione: Euro 10,00 a persona (gratuita fino ai 10 anni, Euro 5,00 dagli 11 ai 18 anni).

Info e prenotazioni: Luca Patelli - Tel. 347 6006939

Maggiori dettagli