Concerto per il trentennale delle Aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Antola

(Torriglia, 17 Dic 19) Sabato 21 dicembre alle ore 16:30 presso l'Oratorio di San Filippo Neri, in via Lomellini, 12 a Genova concerto per celebrare il trentennale delle Aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Antola, "la Montagna dei genovesi".

Musiche di G.F. Handel, I. Berlin, F. Gruber e canti della tradizione inglese, francese e spagnola.

Al pianoforte il Maestro Enrico Grillotti.

Ingresso libero.