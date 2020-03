Parco Naturale Regionale dell'Antola

AVVISO - Dalla Regione contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli

(Busalla, 16 Mar 20) La Regione Liguria ha approvato la misura "Contributi straordinari di sostegno per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19" a valere sui fondi regionali per l'importo complessivo di € 748.500,00

La misura è finalizzata a sostenere le famiglie con ISEE inferiore a € 50.000,00 e con figli di età inferiore a 15 anni, impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19. La misura prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum fino a € 500,00 a nucleo familiare, a prescindere dal numero di figli.

Gli interessati devono presentare domanda on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e inoltrata, successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

Di seguito sono scaricabili il testo integrale del Bando e il Manuale di Compilazione delle domande.