Parco Naturale Regionale dell'Antola

SETTEMBRE 2020

CamminAntola

Due appuntamenti nel mese di settembre per conoscere e approfondire la biodiversità e le emergenze del Parco. Per queste iniziative l'accompagnamento da parte della Guida del Parco è gratuito (grazie al finanziamento del progetto Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile). Prenotazione obbligatoria compilando il modulo on-line, n. massimo di partecipanti per ciascuna escursione 12 persone.

domenica 6 settembre - Il Sentiero dei Castellani

Da Vobbia seguiremo la Guida del Parco lungo il canyon del torrente, percorrendo il Sentiero dei Castellani fino a raggiungere il Castello della Pietra, arroccato fra due torrioni di roccia. Al termine dell'escursione visita guidata al Castello (€ 5,00 a persona). Prenotazione obbligatoria on-line

domenica 27 settembre - Sulle tracce del daino

In occasione della Giornata dei Sentieri Liguri 2020 con la Guida del Parco partiremo da Torriglia per percorrere un itinerario sulle tracce della fauna selvatica. Questa è la stagione degli accoppiamenti dei daini e nelle valli echeggia il caratteristico bramito accompagnato dal rumore degli imponenti palchi che si scontrano. Prenotazione obbligatoria on-line

Notizie dal Parco

Visite Castello della Pietra di Vobbia: modalità di prenotazione

Il Castello della Pietra è aperto al pubblico la domenica con visite guidate alle ore 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30 con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del venerdì precedente la data prescelta. L'accesso è consentito esclusivamente su prenotazione e previo pagamento anticipato dei biglietti d'ingresso. L'accesso è consentito ad un massimo di 12 persone per turno di visita.

La prenotazione va effettuata contattando telefonicamente l'Ente Parco dell'Antola al n. 335 1234728 (orario d'ufficio) comunicando nome, cognome, un recapito telefonico, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica e il numero di visitatori. L'utente riceverà una mail di conferma della prenotazione e l'avviso per il pagamento dei biglietti d'ingresso che potrà essere agevolmente effettuato mediante pagoPA.

Apertura punto informativo del Parco e IAT

Nel mese di settembre l'ufficio informazioni del Parco e IAT a Torriglia sarà aperto al pubblico per fornire informazioni e consigli su escursioni, rete sentieristica e fruizione dell'area protetta.

Orario: dal martedì alla domenica 8:30-12:30 – tel. 010.944175

Pietre Sonore - Per Sonar Organi 2020

"Lungo le vie commerciali e di pellegrinaggio": è questo il tema della XVI edizione della rassegna musicale a cura dell'Associazione Coro Polifonico Santo Stefano di Casella, partita il 29 agosto e che si concluderà il 4 ottobre. Anche quest'anno in programma alcuni appuntamenti nei Comuni del Parco: a Crocefieschi, Torriglia e Valbrevenna. Il programma completo su www.organieorganisti.it/pietre-sonore-per-sonar-organi-2020