Parco Naturale Regionale dell'Antola

Nuovi progetti di educazione ambientale del Centro Esperienze Parco dell'Antola

(Busalla, 14 Set 20)

Parte il progetto proposto dal Parco dell'Antola nell'ambito del Sistema Regionale di Educazione Ambientale, finanziato da Regione Liguria per promuovere iniziative di mobilità sostenibile (pedibus e bicibus) e riduzione del consumo di plastica nel mondo scolastico.

Nel comprensorio dell'Antola il Centro Esperienze del Parco prevede l'attivazione di percorsi pedibus, che in nei primi mesi del nuovo anno scolastico interesseranno i Comuni di Busalla e Ronco Scrivia con i rispettivi Istituti Comprensivi, proponendosi in questa complessa fase di ripartenza anche come una valida alternativa al trasporto scolastico tradizionale. Nel genovesato le attività del Centro Esperienze interesseranno anche il Comune di Serra Riccò e il suo Istituto Comprensivo, fornendo supporto allo sviluppo di altre iniziative di pedibus.

I progetti didattici per sensibilizzare sull'uso della plastica e favorirne una riduzione di impiego nelle scuole interesseranno invece alcune classi della scuola secondaria di primo grado; dove non sarà possibile lo svolgimento di attività in presenza, verranno proposte alternative anche in collegamento su piattaforma web.

Il pedibus e il progetto plastic-free si aggiungono alle consuete attività didattiche di educazione ambientale che ogni anno il Centro Esperienze propone a tutte le scuole, non solo quelle del territorio: in attesa di una definizione più chiara della possibile organizzazione di viaggi di istruzione e gite scolastiche, sul sito del Parco sono disponibili le proposte del catalogo "A Scuola di Natura 2019/20" ancora valido per l'anno scolastico in corso.