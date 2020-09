Parco Naturale Regionale dell'Antola

OTTOBRE 2020

(Torriglia, 28 Set 20) CamminAntola

Due appuntamenti nel mese di ottobre per conoscere e approfondire la biodiversità e le emergenze del Parco. Per queste iniziative l'accompagnamento da parte della Guida del Parco è gratuito (grazie al finanziamento del progetto Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile). Prenotazione obbligatoria compilando il modulo on-line, n. massimo di partecipanti per ciascuna escursione 12 persone.

sabato 10 ottobre - Sulle tracce del daino

Il gutturale bramito dei daini nella stagione degli accoppiamenti riecheggia nei boschi vestiti d'autunno e noi, insieme alla Guida del Parco, andremo alla scoperta delle tracce e dei segni della loro presenza e di quella dell'altra fauna selvatica in un'escursione pomeridiana lungo il sentiero che parte nei pressi di Torriglia (Capp.lla della Costa). Prenotazione obbligatoria on-line

domenica 25 ottobre Panorami dal Monte Carmo

Una piacevole escursione lungo un tratto della Via del Mare, l'itinerario di lunga percorrenza che collega l'Oltrepò pavese al mare che attraversa i panoramici crinali dell'Antola. Dalla località Casa del Romano, tra faggete e distese erbose, raggiungeremo le Capanne di Carrega e quindi la cima del M. Carmo a quota 1640 m. Prenotazione obbligatoria on-line

Notizie dal Parco

Visite Castello della Pietra di Vobbia: modalità di prenotazione

Il Castello della Pietra è aperto al pubblico la domenica fino al 1 novembre con visite guidate alle ore 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30 con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del venerdì precedente la data prescelta. L'accesso è consentito esclusivamente su prenotazione e previo pagamento anticipato dei biglietti d'ingresso. L'accesso è consentito ad un massimo di 12 persone per turno di visita.

La prenotazione va effettuata contattando telefonicamente l'Ente Parco dell'Antola al n. 335 1234728 (orario d'ufficio) comunicando nome, cognome, un recapito telefonico, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica e il numero di visitatori. L'utente riceverà una mail di conferma della prenotazione e l'avviso per il pagamento dei biglietti d'ingresso che potrà essere agevolmente effettuato mediante pagoPA.

Apertura punto informativo del Parco e IAT

Nel mese di ottobre l'ufficio informazioni del Parco e IAT a Torriglia sarà aperto al pubblico per fornire informazioni e consigli su escursioni, rete sentieristica e fruizione dell'area protetta.

Orario: dal martedì al sabato 8:30-12:30 – tel. 010.944175

Rifugio Parco Antola

Nel mese di ottobre il Rifugio sarà aperto solo nei fine settimana. Per ulteriori informazioni: www.rifugioantola.it

Nuovi progetti di educazione ambientale del Centro Esperienze Parco dell'Antola

Parte il progetto proposto dal Parco dell'Antola nell'ambito del Sistema Regionale di Educazione Ambientale, finanziato da Regione Liguria per promuovere iniziative di mobilità sostenibile (pedibus e bicibus) e riduzione del consumo di plastica nel mondo scolastico.

Nel comprensorio dell'Antola il Centro Esperienze del Parco prevede l'attivazione di percorsi pedibus, che in nei primi mesi del nuovo anno scolastico interesseranno i Comuni di Busalla e Ronco Scrivia con i rispettivi Istituti Comprensivi, proponendosi in questa complessa fase di ripartenza anche come una valida alternativa al trasporto scolastico tradizionale. Nel genovesato le attività del Centro Esperienze interesseranno anche il Comune di Serra Riccò e il suo Istituto Comprensivo, fornendo supporto allo sviluppo di altre iniziative di pedibus.

I progetti didattici per sensibilizzare sull'uso della plastica e favorirne una riduzione di impiego nelle scuole interesseranno invece alcune classi della scuola secondaria di primo grado; dove non sarà possibile lo svolgimento di attività in presenza, verranno proposte alternative anche in collegamento su piattaforma web.

Il pedibus e il progetto plastic-free si aggiungono alle consuete attività didattiche di educazione ambientale che ogni anno il Centro Esperienze propone a tutte le scuole, non solo quelle del territorio: in attesa di una definizione più chiara della possibile organizzazione di viaggi di istruzione e gite scolastiche, sul sito del Parco sono disponibili le proposte del catalogo "A Scuola di Natura 2019/20" ancora valido per l'anno scolastico in corso.

Il Parco dell'Antola al TTG Travel Experience di Rimini

Si terrà dal 14 al 16 ottobre 2020 al Quartiere fieristico di Rimini la 57^ edizione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Il Parco dell'Antola sarà presente per presentare le eccellenze del nostro territorio a operatori di settore provenienti da tutto il mondo.