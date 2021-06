Selezione incarichi professionali

(Torriglia, 14 Giu 21) ***SELEZIONE per 14 incarichi professionali presso l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola per attività relative alla redazione dei piani di gestione per siti Natura 2000***

http://www.halleyweb.com/…/bandi-d…/atti-aggiudicatori/index

Scadenza 24/06/2021