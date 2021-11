Cantiere al sentiero del Brugneto

(Torriglia, 02 Nov 21) AVVISO: Causa cantiere per interventi di ripristino e messa in sicurezza del Sentiero del Lago del Brugneto, si comunica che dal giorno 2/11 fino a fine lavori, il sentiero del Brugneto non sarà percorribile nella sua interezza.

La prima fase di cantiere prevede la chiusura del tratto che va dall'inizio del sentiero (lato Retezzo) fino alla castta dei pescatori.