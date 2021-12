Parco Naturale Regionale dell'Antola

Ole', Oltre L'etichetta, un nuovo approccio alla biodiversità

(Torriglia, 22 Dic 21)

OLÉ – Oltre L'Etichetta, nasce come strumento per mettere in contatto le piccole aziende locali dei Parchi e della montagna liguri con i consumatori più attenti alla qualità dei prodotti e alla salvaguardia dell'ambiente. Le azioni di conservazione della biodiversità locale partono da pratiche antiche, rilette nella modernità da aziende e comunità di persone custodi di saperi e tradizioni. Il valore ecosistemico di territori ad alta biodiversità determina un primo livello di qualità di questi prodotti, ma sono proprio queste lavorazioni e produzioni sostenibili che consentono il mantenimento di quella biodiversità nei pascoli, nella gestione dei boschi, nella regimazione delle acque, in un ritrovato equilibrio uomo, economia, territorio.

Il nuovo standard di tracciabilità per le eccellenze casearie e della zootecnia nasce all'interno della programmazione europea Interreg Alcotra Biodiv'ALP e Marittimo CambioVia per far emergere il valore delle produzioni provenienti da aree ad alta qualità ambientale e ricche di biodiversità. Il progetto tramite il coinvolgimento degli Enti Parco e di ANCI, coinvolge le aziende dei parchi dell'entroterra ligure (Alpi Liguri, Beigua, Antola e Aveto) e delle aree Natura2000 delle Valli Bormida e Vara.

OLÉ, attraverso un QR Code applicato sul prodotto, rimanda al sito o App LaMiaLiguria dove ogni azienda racconta sé stessa, il territorio, i propri valori e tradizioni. Grazie a OLÉ il valore delle comunità custodi del territorio ligure e dei parchi possono trovare voce anche nei nuovi linguaggi, creando una rete in grado di raggiungere i luoghi più distanti.

Per saperne di più

Comunicato stampa Regione Liguria

Quattro le aziende del Parco dell'Antola che hanno aderito al progetto:

Azienda Agricola Bruzzone Marco

Azienda Agricola A Cimma

Azienda Agrituristica Pensa

Azienda Lo Stallone di Propata