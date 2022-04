Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 05 Apr 22) Riparte il calendario di attività ed escursioni alla scoperta del Parco dell'Antola. Per partecipare alle iniziative occorre prenotare telefonicamente al n. 010 944175 dal luned' al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Di seguito le prime date del CamminAntola:

- domenica 10 aprile: "Sulle tracce del lupo" - escursione da Zeppado a Rondanina con visita al Centro Il Lupo in Liguria nell'ambito del progetto Life WolfAlps



- lunedì 25 aprile: "L'anello di Caprile"- escursione ad anello per raggiungere la vetta del M. Antola in occasione dell'evento "Porta un tricolore in Antola".

- domenica 8 maggio: "Anello Gifarco - Roccabruna" - un'alternanza di ambienti naturali davvero unica in questo itinerario ad anello nella Zona Speciale di Conservazione Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco di cui l'Ente Parco è gestore.

- domenica 22 maggio e 29 maggio: "Tempo di narcisi" - due diversi appuntamenti per raggiungere le praterie che in questo periodo dell'anno regalano copiose fioriture di narcisi.

Il programma dettagliato di tutte le iniziative è consultabile sul sito www.parcoantola.it.