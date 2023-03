Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Torriglia, 22 Mar 23) Con det.dir. n. 46 del 10/03/2023 il Parco dell'Antola ha recepito le direttive dell'Assemblea e le decisioni del Consiglio del GAL VerdeMare Liguria, che il 09/03/2023 ha approvato le procedure definitive per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla tipologia di intervento 6.4.19.2.1A - Completamento della rete ricettiva locale a supporto dello sviluppo del comprensorio turistico outdoor.

La dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura è pari a euro 80.000,00.

Beneficiari sono:

a) Alberghi, locande, case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze come definiti dalla LR n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.

b) Raggruppamenti di operatori turistici di cui alla LR n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii. quali Consorzi e Associazioni

Intensità del sostegno: 60% della spesa ammissibile fino a un massimo di € 20.000,00 - gli aiuti sono concessi in regime "de minimis"

Il bando è a graduatoria; le domande di sostegno potranno essere presentate attraverso il portale SIAN dalle ore 09:00 del 27 marzo 2023 alle ore 23:59 del 31 maggio 2023.

Scadenza 31/05/2023