Parco Naturale Regionale dell'Antola

Presentazione delle domande di sostegno dal 27 marzo al 31 maggio 2023

(Torriglia, 30 Mar 23) A seguito della pubblicazione del bando GAL VerdeMare Liguria 4.4.19.2.4E - Ripristino di muri a secco tradizionali, che è aperto dal 27 marzo al 31 maggio 2023, sono in programma alcuni incontri sul territorio, in collaborazione con Coldiretti e CIA, per illustrare le modalità di presentazione delle domande e le tipologie di spese ammissibili.

Calendario incontri

martedì 11 aprile 2023

Busalla ore 10:00 – sede comunale

Torriglia ore 14:30 – sede del Parco dell'Antola

martedì 18 aprile 2023

Borzonasca ore10:00 – sede del Parco dell'Aveto

Ne ore 14:30 – sede comunale (Conscenti)

Per informazioni:

Segreteria GAL VerdeMare Liguria

Tel. 010.944175 - e-mail: segreteria@parcoantola.it