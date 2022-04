Parco Naturale Regionale dell'Antola

Domenica 10 Aprile 2022 ore 10:00

Dalla località Zeppado (980m) si intraprende un piacevole sentiero che conduce nei pressi della Capp.tta di Sant'Anna (1057m), sulla strada carrabile che conduce a Rondanina. Da lì, in breve, attraverso una zona di pregio paesaggistico, ai piedi della rupe del Bric di Rondanina, si giunge in paese. A Rondanina visita guidata al "Centro Visita Il Lupo in Liguria" per approfondire la conoscenza di questo affascinante predatore. Rientro nel pomeriggio lungo il medesimo itinerario. Tempi di percorrenza 3h circa.

Durata: giornata intera, pranzo al sacco.

Ritrovo: ore 10:00; località Zeppado (Montebruno).

Costo: escursione gratuita; attività prevista nell'ambito del progetto LIFE WOLFALPS EU di cui Regione Liguria è partner.

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 entro venerdì 8 aprile.