Parco Naturale Regionale dell'Antola

In occasione della tradizionale Festa di San Pietro sul M. Antola

Domenica 26 Giugno 2022

Per raggiungere la vetta del M. Antola al sorgere del sole, come vuole la tradizione, in occasione della Festa di S. Pietro, il Parco propone un'escursione notturna con partenza alle ore 3.00 da Casa del Romano (1406m). Tutti i partecipanti devono essere muniti di torcia (escursione gratuita realizzata nell'ambito del progetto per la Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile).

Durata: 2 ore ca. Rientro libero senza accompagnamento della guida

Luogo di ritrovo: loc. Casa del Romano.

Numero max. di partecipanti: 25

Per partecipare è necessario prenotare contattando l'Ente Parco al n. 010 944175 entro le ore 12 di venerdì 24 giugno

Per ulteriori informazioni, contattare Ente Parco Antola, tel. 010 944175