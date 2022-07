Parco Naturale Regionale dell'Antola

Open day Azienda Agricola Pensa - Progetto Life Wolf Alps EU

Domenica 3 Luglio 2022

Nell'ambito dal progetto Life Wolf Alps EU, l'Agriturismo Pensa, steward del progetto, vi aspetta domenica 3 luglio per una giornata open-day in azienda in collaborazione con il Parco dell'Antola.

L'accordo di stewardship si fonda sull'idea che la natura e la conservazione della biodiversità siano compatibili con le attività umane incoraggiando il coinvolgimento delle persone che ogni giorno con il loro lavoro intervengono sul loro territorio, prendendosene cura. Lo steward è proprio quel portatore di interesse che decide di mettersi in gioco e di interagire attivamente per la coesistenza uomo lupo.

Programma:

ORE 10:00 "GUARDIANI DI BIODIVERSITÀ" (laboratorio libero e gratuito)

esperienze di coabitazione con il lupo: come, quando e perché.

storie di capre , lupi, cani e formaggi.

video-foto-racconti

ORE 13:00 DEGUSTAZIONE PRODOTTI LOCALI

formaggi, salumi e dolce (€15,00 a persona bevande alcoliche escluse)

ORE 15:00 "PAROLE IN LIBERTÀ"

4 chiacchiere insieme: domande, dubbi e risposte sulla nostra vita e l'ambiente che ci circonda.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: cell.. 348 5544727, www.agricolapensa.it