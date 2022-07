Parco Naturale Regionale dell'Antola

Sabato 16 Luglio 2022

In compagnia di esperti biologi, una serata alla scoperta del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), crostaceo d'acqua dolce un tempo particolarmente diffuso nei nostri corsi d'acqua la cui presenza, oggi, si è drasticamente ridotta. Un'occasione unica per conoscere da vicino una specie così importante per la biodiversità degli ambienti umidi: le guide condurranno i partecipanti sul torrente per cercare di osservare questi animali che si rintanano durante il giorno e sono attivi e visibili solo dopo il calare del sole e per comprendere l'importanza della loro tutela.

Ritrovo alle ore 20,30 a Fontanigorda, presso il ponte sul Rio Pescia, strada provinciale 18 per Casanova.

Si consiglia di portare una torcia e di indossare scarpe comode.

Numero massimo di partecipanti: 30.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata contattando l'Ente Parco al n. 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

L'iniziativa è organizzata da Costa Edutainment/Acquario di Genova in collaborazione con il Comune di Fontanigorda e il Parco dell'Antola nell'ambito del progetto Life Claw EU.