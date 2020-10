Autunno 2020 al Parco dell'Appia Antica: 100 proposte da non perdere e vivere il Parco in sicurezza

Da venerdì 2 ottobre a domenica 29 novembre il Parco Regionale dell'Appia Antica propone il Programma d'Autunno 2020

(Roma, 01 Ott 20) Tante le novità per passare un fine settimana diverso e conoscere uno dei luoghi più straordinari della Capitale. Il programma è stato realizzato grazie alla partecipazione di 29 associazioni che hanno risposto all'Avviso pubblicato nel mese di agosto. Undici nuove associazioni si sono aggiunte agli storici partner del Parco.

Vista l'emergenza sanitaria in corso tutte le attività di svolgeranno all'aperto e saranno a prenotazione obbligatoria, così come obbligatorio sarà avere con sé la mascherina. Tra le 100 proposte messe in campo si potrà scegliere tra visite guidate, trekking, pedalate, laboratori per bambini e famiglie, piccoli eventi culturali e sportivi e attività ricreative di vario genere.

Per partecipare alle visite guidate è necessaria la Carta Amici del Parco guidate (il costo della carta è di 5 euro durata 12 mesi può essere sottoscritta al momento della visita o della partecipazione all'attività). La Carta permette di avere sconti per la partecipazione a tutte le altre attività. Il costo delle visite guidate è fissato a 5 euro. Per le altre attività i costi sono indicati. In caso di pioggia le attività saranno annullate.

Scarica il Programma anche nel tuo smartphone e prenota subito! I posti sono limitati