(Roma, 30 Mar 23) È arrivata la Primavera e la stagione dei picnic. Come ogni anno a Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio, il Parco accoglierà migliaia di romani, ma anche di turisti, che con la famiglia e con gli amici organizzeranno la tradizionale scampagnata "fuori porta".

In quei giorni saremo tutti mobilitati per far rispettare le regole del buon picnic e per vigilare affinché il Parco non si trasformi in un'enorme pattumiera.

Stiamo lavorando con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma, con i Municipi VII e VIII, con AMA, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile e la rete della Associazioni del territorio per organizzare al meglio l'accoglienza.

Vuoi essere al nostro fianco?

Aiutaci a sensibilizzare le persone affinché rispettino i vicini di picnic, la natura e i monumenti. Tutti insieme è bello in maniera corretta lo sarà ancora di più. Quel giorno distribuiremo a tutti sacchetti per portare fuori dal Parco i rifiuti prodotti e indicazioni generali su come rispettare il Parco.

In cambio, oltre alla nostra infinita gratitudine, potrai avere subito una maglietta con la volpe e partecipare ad una visita guidata con aperitivo che sarà offerta dal Parco al termine della stagione.

A chi si iscrive chiediamo di indicare da subito: in quali giornate e in quale area del Parco (Caffarella, Acquedotti, Tor Fiscale e Tormarancia) potrebbe essere presente, e di partecipare alla riunione organizzativa che si terrà on-line giovedì 6 aprile.

Se sei interessato scrivici subito a: volontariperlabellezza@parcoappiaantica.it