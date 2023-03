Sabato 1 Aprile 2023

Un appuntamento in cui i bambini sperimenteranno - usando pennarelli, colori, pennelli e altri materiali - alcuni trucchi e metodi che permettono di scrivere a mano senza stancarsi e ottenendo una calligrafia più regolare, chiara e leggibile.Impareranno a scrivere a mano divertendosi, come potente mezzo di espressione di sé.

Gli incontri si svolgeranno presso i Laboratori didattici Dì Natura della Cartiera Latina, in via Appia antica 42 (parcheggio al civico 50).

Massimo 15 bambini ad appuntamento, di età compresa tra 7 e 13 anni (numero minimo di partecipanti 10).

Costo: 15 € a bambino, 12 € per chi possiede la Carta Amici del Parco, 40 € per chi partecipa a tutti e tre gli incontri.

Per informazioni e iscrizioni: d.sorrentino@tagdesign.it

In quest'epoca in cui tecnologia e informatica dominano la nostra esistenza, stiamo perdendo la capacità di scrivere a mano. Con il diminuire delle occasioni per farlo, l'utilità stessa della scrittura a mano è messa in dubbio. Per le nuove generazioni tutto questo comporta un oggettivo impoverimento in termini di capacità di organizzare le conoscenze, di memoria visiva e dello spazio, di controllo e coordinazione della muscolatura delle mani, fino alla rinuncia a potersi esprimere in modo unico e personale.L'Associazione SMED (Scrivere a mano nell'era digitale), che da anni promuove la conoscenza e la pratica della scrittura a mano, in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica-Biblioteca della Cartiera Latina "Fabrizio Giucca", un ciclo di tre appuntamenti rivolti a bambini dai 7 ai 13 anni, in cui, attraverso modalità diverse, si intende avvicinare l'esperienza della scrittura a mano a quella del disegno, trasformando l'atto di scrivere in una esperienza creativa.

Scopriremo insieme le potenzialità della scrittura a mano libera, sperimentando come essa possa essere un potente mezzo di espressione di sé, mostrando ai ragazzi che scrivere a mano è divertente e appassionante, favorisce l'attitudine alla concentrazione e restituisce fiducia nelle proprie capacità espressive.