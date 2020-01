Festa degli animali domestici e da cortile 2020

Domenica 19 Gennaio 2020

Torna il nostro tradizionale appuntamento in onore di Sant'Antonio Abate: domenica 19 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 15.00 Festa degli animali nella valle della Caffarella. Alle ore 11.30 Santa Messa e Benedizione degli animali presenti.

Previste: attività per bambini presso la fattoria didattica, gli stand del parco, di Dì Natura e del WWF Roma; visite guidate alle Cisterne; dimostrazione delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza; stand di prodotti tipici e spazi informativi dedicati alle associazioni che si occupano della difesa della natura e degli animali; spazio ristoro alla Casa del Parco; suoni, canti e poesie della campagna romana con il gruppo ANZI.



Programma in via di definizione:

Ore 10.30 - 15.00 Stand informativi, prodotti tipici della campagna romana, attività per bambini, fattoria didattica

Ore 10.30 e 12.30 Visita guidata alla Cisterna Ninfeo e alla Cisterna Fienile con partenza stand Parco Appia Antica.

Ore 10.30 e ore 12.00 Visita guidata all'area umida della Caffarella a cura del WWWF Roma e area Metropolitana.

Ore 10.45 Dimostrazione dell'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza.

Ore 11.30 Messa e Benedizione degli animali con il parroco della Chiesa di San Giuda Taddeo Apostolo.

Ore 12.30 - 14.30 Suoni, canti e poesie della Campagna Romana con il gruppo ANZI (Associazione Nazionale Zampogna Italia).

Ore 13.00 - 14.30 Pranzo contadino alla Casa del Parco.

Prenotazioni: casadelparco@parcoappiaantica.it