Pedalata al tramonto in Caffarella tra storia e natura

Sabato 4 Luglio 2020

Una pedalata tra storia e natura al tramonto all'interno della Valle della Caffarella per scoprire le sue bellezze naturalistiche e storiche. Pedaleremo per tre ore tra ninfei, casali e tanto verde e ne scopriremo la biodiversità.



NB: Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera. Sarà cura dei partecipanti allestire le proprie bici con faro anteriore e luce rossa posteriore obbligatori.



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica)

Orario appuntamento: 17:30

Orario partenza: 18:00

Orario arrivo: 21:00

Durata: 3 ore

Distanza: 6 km

Informazioni : 06/5135316



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita

- E' possibile acquistare il ticket nolo e-bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini



COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)



NB: I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del programma 2020; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell'attività acquistata dopo la prenotazione.

Roma 00100 Italy Comune: Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio



Tag: escursioni