Cicloescursione per MTB dall'Ardeatina all'Appia Antica

Sabato 10 Aprile 2021

L'uscita permetterà di attraversare alcune aree verdi e iparchi monumentali del sud-est della città di Roma, ci meraviglieremo della possibilità di poter pedalare per diverse ore immersi nel verde senza traffico e smog, contornati dal respiro millenario della storia e delle vicende di Roma. Attraverseremo il parco all'altezza di Tor Carbone e la tenuta della Farnesiana, per poi fermarci nei pressi del mausoleo di Cecilia Metella e del castello dei Caetani. Raggiungeremo poi la valle della Caffarella, con i suoi orti, coltivi, prati, e vecchi casali, e ci affacceremo per vedere uno stagno utilizzato dagli uccelli migratori.

Orario: 9.30-17.30. Massimo 12 partecipanti.

Luogo di partenza: Metro B Laurentina.

Arrivo: Metro B Circo Massimo.

Costo: € 5 più contributo assicurativo obbligatorio, € 2 per soci FIAB, € 3 per non soci FIAB, € 5 con Carta Amici del Parco.

Prenotazione obbligatoria: E-mail: mmasella56@gmail.com o 3922676978

Roma 00100 Italy Comune: Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio



Altre info su:Tag: escursioni