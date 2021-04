Dalla Caffarella a Tor Fiscale

Lungo trekking nel bellissimo Parco dell'Appia Antica

Sabato 10 Aprile 2021

Lungo trekking nel bellissimo Parco dell'Appia Antica, un'area protetta di enorme interesse storico, naturalistico e paesaggistico. Un itinerario di grandi spazi che si estenderà dalla Valle della Caffarella fino alla Via Appia Antica parleremo dell'evoluzione della Vallefluviale e del Vulcano Laziale; della flora e della fauna; della campagna romana, di Storia e Archeologia. Il percorso proseguirà lungo la Via Appia Antica e da lì andremo verso l'Area degli Acquedotti e ancora fino a Tor Fiscale. Sembrerà di fare un viaggio nel tempo sia ttraverseranno le tre aree del Parco in scenari di impareggiabile bellezza.

Orario: 9.30-17.00 - Massimo 40 partecipanti (una guida ogni 15 partecipanti).

Luogo di partenza: Ingresso Caffarella da Via Centuripe angolo Via Lidia.

Arrivo Tor Fiscale (Vicolo dell'Acquedotto Felice).

Costo: € 8 con Carta Amici del Parco

Prenotazione obbligatoria: beatrice@melesmeles.it MelesMeles

Roma 00100 Italy Comune: Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio



