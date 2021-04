Training day del Cammino alla Caffarella

Sabato 10 Aprile 2021

Lezioni dimostrative per chi vuole solo provare; lezioni di avviamento per principianti; lezioni di perfezionamento per chi già pratica e vuole migliorare; UKK 2 km walk test per chi vuole testare il proprio statodi forma in cammino.

Orario: 9.00 -14.00.

Luogo di partenza e arrivo: Parco della Caffarella,presso ingresso largo Tacchi Venturi

Costo: € 7 per la lezione dimostrativa (durata 1 hcirca), € 20 per la lezione di avviamento (durata 2h30'), € 15 per la lezione di perfezionamento (durata 1h 30' e video di sintesi inviato per mail), € 10 per l'UKK 2 km walk test. 20% di sconto con Carta Amici del Parco.

Prenotazione obbligatoria: prenotazione@romacammina.it Roma Cammina

Roma 00100 Italy Comune: Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio



