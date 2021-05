Assaggi di Natura in Cartiera

Domenica 23 Maggio 2021

Un'occasione per toccare con mano, anche ai tempi del Covid, reperti naturalistici e segni della presenza del mondo animato attorno a noi. Non saranno solo animali o piante a stupirci, ma anche minerali, rocce e sabbie che potremo osservare attraverso lenti e con i quali potremo investigare l'affascinante mondo della geologia. Il Lazio e il Parco dell'Appia Antica sono un meraviglioso caleidoscopio di colori e forme nascoste nel suolo, tra le erbe, nei boschi. Naturalisti esperti guideranno i naturalisti in erba tra ciò che normalmente ci circonda e che per distrazione spesso ci sfugge.

Sabato 22 e domenica 23 maggio dalle ore 10.00 alle 18.00, gruppi max 6 bambini divisi in 4 turni alle ore 11.00, 13.00, 14.00 e 17.00.

I laboratori si svolgono all'aperto e sono gratuiti.

L'attività è adatta a bambini tra i 7 e gli 11 anni

Cartiera Latina, laboratori naturalistici Dì Natura, via Appia Antica, 42 (Roma).

Prenotazione obbligatoria

Info: faunaurbis@libero.it

Roma 00100 Italy Comune: Roma (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio



Altre info su:Tag: bambini