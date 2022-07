Domenica 3 Luglio 2022

Attraversare una porta nel parco della Caffarella e trovarsi immediatamente in un passato di 40 anni fa, mense per gli operai impegnati giorno e notte nella coltivazione dei funghi, fantomatici moto trattori gioia di appassionati del genere e fiore all'occhiello dell'ingegneria italiana…

Proseguire all'interno di fantastiche gallerie illuminate dalle calde luci a led che lasciano intravedere i segni degli scalpelli prodotti da antichi fossores, operai di epoca romana che cavavano la pozzolana, spesso in cambio della propria vita

Ecco quindi che ti ritrovi in un antico passato fatto di luci ed ombre, dove la storia è scritta in ogni ruga delle pareti, in ogni segno e in ogni nicchia

E se un visitatore poco attento non riesce ad apprezzare queste sfumature millenarie, ecco che a ricordarlo interviene l'obbligato passaggio nella zona delle catacombe dove i primi cristiani seppellire i loro cari in gallerie prodotte nelle colline romane, per decine e decine di chilometri.

E allora che aspettate a venire a provare la luce flebile dei fossores, prodotta dalle lucerne romane che per migliaia d'anni hanno rappresentato l'unico strumento per muoversi nei lunghi e superbi meandri della cava romana dell'Appia antica.

Ore 20.45 Ingresso valle della Caffarella Largo Tacchi Venturi

Max 15 persone. Prenotazione obbligatoria: info@sotterraneidiroma.it o tel. 347 3811874