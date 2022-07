Venerdì 15 Luglio 2022

In cammino nel Parco dell'Appia con Pier Paolo Pasolini. Poesie, racconti e compagni di viaggio da Walt Whitman ad Antonio Cederna. Spettacolo itinerante di e con Giuseppe Cederna, lungo i sentieri della valle della Caffarella amati da Pasolini e scelti come set di alcune delle sue opere cinematografiche.

Ore 18.45 ingresso via Macedonia. Durata 2 ore. Consigliate scarpe comode e un cuscino per sedersi sul prato durante la passeggiata. L'evento si conclude al Casale dell' ex Mulino.

Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it