Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Sospensione attività museali, didattiche ed escursionistiche del Parco dell’Aveto

(Borzonasca, 09 Mar 20) Si informa che, in linea con le disposizioni governative e regionali, il Museo Minerario di Gambatesa resta chiuso fino a nuove disposizioni.

Pur nella consapevolezza che gite e attività all'aria aperta siano comunque sempre non solo fonte di divertimento e di scoperta culturale, ma anche attività salubre e fonte di benessere, il Parco dell'Aveto ritiene però di non organizzare attività che comportino la partecipazione di più persone e pertanto sono annullate le visite guidate organizzate dal Parco in maniera da contenere al massimo ogni possibile comportamento non consono all'attuale emergenza.