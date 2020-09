Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Eventi in Val Graveglia sul tema “Dantesco”

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 01 Set 20) Nel 2021 si celebreranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e anche il Parco dell'Aveto ha in programma eventi per ricordare il grande poeta e scrittore. In particolare, con la collaborazione della Miniera di Gambatesa, scenario ideale - con le sue gallerie ex-minerarie a simulare suggestivi "gironi infernali"- per organizzare eventi a tema dantesco, il Parco parteciperà ancora una volta alla manifestazione internazionale "Euroflora" che si terrà la prossima primavera a Genova nella bella e scenografica cornice dei Parchi di Nervi, con un allestimento ispirato proprio a questo tema.

Già quest'anno però in Val Graveglia si terranno alcuni eventi a tema dantesco: infatti il Comune di Ne sarà promotore e protagonista, nei prossimi giorni, di un evento atto a promuovere cultura e turismo enogastronomico, inserito nella manifestazione estiva "Dante Fiumana Bella 2020", ideata da Maura Ferrari, preludio degli appuntamenti in programma nel 2021. Prendendo spunto dalle ricette della Firenze Medievale e dal "peccato di gola", al quale è dedicato il canto VI della Divina Commedia, la Val Graveglia ci viene raccontata attraverso i suoi sapori, valorizzandone la vocazione ambientale ed enogastronomica in collaborazione con i produttori locali, gli agriturismi, i ristoratori, la Miniera di Gambatesa, la Pro Loco e le associazioni del territorio.

Le manifestazioni in onore di Dante, avranno inizio mercoledì 2 settembre 2020 con una cena presso la Trattoria e Bottega "La Brinca" di Campo di Ne, anteprima di "A Tavola con Dante – La Terra dei Sapori ", che avrà invece la sua location nel borgo di Conscenti nella giornata di giovedì 3 settembre 2020. Le due giornate dantesche vanteranno la partecipazione straordinaria dello scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Bruno Gambarotta, il quale, insieme ad altri ospiti, sarà protagonista di un talk food d'eccezione, condotto dal giornalista Mauro Boccaccio.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì, avrà ufficialmente inizio "A tavola con Dante", uno spettacolo del gusto all'insegna dell'enogastronomia di qualità, grazie alla degustazione di prodotti tipici locali proposti dagli Agriturismi, Miniera di Gambatesa Pro Loco, Associazioni e di aperitivi e piatti dedicati al "sommo poeta", creati dai ristoratori del Borgo. Sarà inoltre possibile acquistare le eccellenze enogastronomiche della Val Graveglia grazie all'apertura straordinaria del Mercatino Agricolo mentre, grazie alla presenza straordinaria dello chef de "La Prova del cuoco", Alessandro Dentone, si potranno cogliere spunti culinari nuovi ed interessanti, che sapranno valorizzare al meglio i prodotti agroalimentari del territorio. L'ingresso nella "Terra dei sapori" è libero e gratuito, naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid-19

Venerdì 4 settembre, invece, presso la Miniera di Gambatesa andrà in scena uno spettacolo teatrale itinerante "dalle viscere della terra alle stelle": Donne Fiere: Trilogia Infernale è un vero viaggio all' interno della montagna che ospita la miniera, con angoli ed ambientazioni angusti e sinistri, perfetti per l'atmosfera infernale. Avete mai immaginato di essere guidati da Caronte in un percorso avventuroso nell'aldilà? Suoni e voci vi travolgeranno in una bolgia dantesca, mentre incontrerete le Fiere e le Donne Dannate: preparatevi a un'esperienza emozionale solenne, in cammino al buio, accompagnati dalle guide della miniera in totale sicurezza.

Liberamente ispirato all'Inferno di Dante, questo spettacolo prende forma grazie alle attrici Graziella Martinoli, Deborah Carelli, Sophie Lamour e impreziosito dalla presenza di Alberto Cervelli nel ruolo di Caronte e di Stefano Bertoli e Antonella Suella, artisti del suono e della voce.

Al termine del percorso interno alla Miniera si assisterà a una performance speciale dedicata alle stelle.

- possibilità di pernottamento in tenda gratuito

- Apericena bio a Km zero su prenotazione

Informazioni e prenotazioni per partecipare a Donne Fiere: Trilogia Infernale al n. 3404910024