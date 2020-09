Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Alla scoperta dei funghi del Parco dell'Aveto

Quarta edizione Giornata dei Sentieri Liguri

(Borzonasca, 22 Set 20) Domenica 27 settembre, in occasione della quarta edizione della Giornata dei Sentieri Liguri promossa dal G.R. ligure del CAI e da Federparchi Liguria, il Parco dell'Aveto, con la collaborazione dell'Associazione Micologica "E. Grasso" di Rapallo, organizza un'escursione micologica guidata nella bella faggeta del Monte Zatta per imparare a conoscere meglio le numerose specie di funghi che in autunno crescono nei nostri boschi. Passeggiando tra alberi secolari sarà possibile, anche grazie alla presenza dell'esperto micologo, imparare a conoscere meglio i funghi commestibili e non. L'iniziativa si affianca alla mostra micologica che sarà allestita presso il Rifugio "A. Devoto" al passo del Bocco.

Punto di ritrovo: ore 8.30 presso il Rifugio "A. Devoto" al Passo del Bocco in Comune di Mezzanego

Rientro: ore 13.00 circa

Costo: 5 euro (ragazzi sotto i 14 anni gratis)

Numero massimo partecipanti: 15 persone

Prenotazione

La prenotazione all'escursione è obbligatoria e va effettuata con e-mail esclusivamente all'indirizzo info@parcoaveto.it, indicando il numero di partecipanti e i loro nominativi, entro le ore 12 di giovedì 24 settembre. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni.

Le altre informazioni per poter partecipare all'escursione si possono leggere al seguente link http://www.parcoaveto.it/dettaglio.php?id=60564, dove si trovano anche i moduli da stampare, compilare, sottoscrivere e consegnare alla Guida il giorno della gita.