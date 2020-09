Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Sulle tracce del lupo nel Parco dell'Aveto...

... nella Foresta delle Lame

(Borzonasca, 29 Set 20) Domenica 4 ottobre il CEA del Parco dell'Aveto organizza un'escursione alla scoperta dei lupi che vivono nel proprio territorio per conoscere la biologia, la distribuzione e l'ecologia della specie e tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal non semplice rapporto con l'uomo e con le sue attività. L'escursione, con partenza dal Lago delle Lame, in Comune di Rezzoaglio, attraversa una delle aree più frequentata dai lupi che vivono nel territorio del parco; lungo il percorso si potranno osservare tracce, feci e altri segni di presenza del predatore.

L'attività sarà gratuita grazie al progetto Agenda 2030 del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.

Punto di ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio)

Rientro: ore 16.00 circa

Difficoltà: media (4 ore - 300 m dislivello)

PARTECIPAZIONE GRATUITA (SOLO 15 PERSONE)

Prenotazione

La prenotazione all'escursione è obbligatoria e va effettuata, entro giovedì 1 ottobre, con e-mail esclusivamente all'indirizzo info@parcoaveto.it, indicando il numero di partecipanti e i loro nominativi. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni.

Al momento della conferma della avvenuta prenotazione il Parco invierà via mail i seguenti documenti:

Modulo di autodichiarazione

Stampare e portare con sé l'apposito modulo di autodichiarazione predisposto, da consegnare a mano alla Guida (una copia per ogni partecipante maggiorenne). La compilazione e sottoscrizione del modulo sono obbligatorie, e dovranno essere effettuate al momento dell'inizio della gita. A tal fine, e per sveltire le operazioni, si raccomanda di portare con sé la propria penna biro.

Manleva

Viene richiesta altresì la sottoscrizione di una manleva a favore del Parco circa la partecipazione all'escursione, che verrà presentata dalla guida all'inizio della visita per la sottoscrizione.

Regole

In allegato si anticipano le regole che dovranno essere seguite nel corso della gita, e che iscrivendosi ogni partecipante si impegna a rispettare. La Guida potrà richiamare i partecipanti al rispetto rigoroso di dette regole.