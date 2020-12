Annullamento escursioni di sabato 19 e domenica 20 dicembre nel Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 18 Dic 20) A causa delle previsioni meteorologiche che prevedono piogge diffuse per i prossimi giorni il Parco dell'Aveto ha annullato la ciaspolata organizzata per sabato 19 dicembre e l'escursione programmata domenica 20 dicembre.

La prossima ciaspolata è in programma martedì 29 dicembre p.v. . Per maggiori info http://www.parcoaveto.it/man_dettaglio.php?id=83252