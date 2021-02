Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo

Promosso da Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino

(Borzonasca, 02 Feb 21) Con piacere pubblichiamo anche sul ns sito quanto scritto sul sito www.agriligurianet.it riguardo all'apertura delle iscrizioni per il nuovo corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo (D.M. 686/96).

Il corso, oneroso, si svolge nel biennio 2021-2022 con inizio a giugno 2021. Avrà una durata di oltre 300 ore di attività didattica che si svilupperanno su due anni, al netto delle giornate degli esami intermedi e dell'esame finale.

Il requisito minimo per l'ammissione al corso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore di durata quinquennale).

Sedi principali - Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova. - Università degli Studi di Torino, CdL TPALL - via Martiri XXX Aprile, 30 - Chiostro della Certosa Reale di Collegno - Padiglione 18 - Collegno (TO). - Università degli Studi di Genova, DISTAV Viale Benedetto XV, 5 – Genova

Per info: Francesco Golzio e-mail:fgolzio@aslto4.piemonte.it; Nicola Sitta, e-mail: nicolasitta@libero.it; Mirca Zotti e-mail: mirca.zotti@unige.it ;