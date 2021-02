Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Avviso agli escursionisti nel Parco dell'Aveto

Rischio valanghe

(Borzonasca, 03 Feb 21) Le abbondanti nevicate dell'ultimo mese e l'aumento della temperatura o le piogge possono causare in questi giorni eventi quali valanghe o slavine anche sulle nostre montagne. È stata segnalata anche sui social per esempio una notevole slavina che si è staccata una decina di giorni fa da uno dei circhi glaciali presenti sul versante settentrionale del Monte Aiona, in una zona di forte accumulo con notevole pendenza nel tratto sottostante. La valanga ha trascinato con sé diversi faggi ed ha attraversato lo stradino forestale del Cerighetto nella Foresta del Penna, per terminare poco più a valle.

È il caso quindi di raccomandare la massima prudenza in questi giorni e invitare tutti i fruitori del Parco a prestare la massima attenzione nell'intraprendere escursioni a piedi, con gli sci o con le ciaspole nelle aree innevate in quota, soprattutto in questo periodo in cui si ha la presenza di moltissima neve accumulata in zone esposte e pioggia o temperature più elevate possono causarne il distacco. Al momento è segnalata un'allerta valanghe di tipo 2.

Si raccomanda quindi di informarsi sempre preventivamente sui bollettini appositi della neve e delle valanghe e di acquisire informazioni puntuali prima di organizzare attività outdoor in questo periodo, da svolgersi sempre e comunque, oltre che con doverosa prudenza, con tutti gli accorgimenti e le attrezzature necessarie, anche per la sicurezza propria e degli altri.