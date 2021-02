Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Scopri il Parco dell'Aveto con le ciaspole

Sabato 13 febbraio 2021

(Borzonasca, 09 Feb 21) Visto il grande successo delle ciaspolate programmate dal Parco per il corrente mese e la grande abbondanza di neve di quest'anno si è deciso di inserire un'altra ciaspolata sabato prossimo 13 febbraio.

L'escursione ad anello attraversa un'area di elevato valore naturalistico inserita nei Siti di Rete Natura 2000 caratterizzata dalla presenza di molti ambienti differenti; pascoli, boschi di conifere, faggete e zone umide di altitudine. Da Rocca d'Aveto si sale al prato della Cipolla e attraverso la stupenda faggeta della Roncalla si raggiunge il Monte Groppo Rosso che sovrasta la conca di Santo Stefano d'Aveto.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco

Rientro: ore 15.00

Difficoltà: media (4 ore circa – 250 m dislivello)

Costo: gratis

L'attività non presenta oneri di iscrizione in quanto inserita nel progetto del CEA del Parco " Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030" finanziato da Regione Liguria.

Per tutte le escursioni

Numero massimo di partecipanti:15

Equipaggiamento indispensabile: giacca a vento impermeabile, guanti, berretto, occhiali da sole, scarponi da trekking invernali.

Si ricorda l'obbligo di avere catene da neve a bordo e/o gomme da neve.

Il Parco mette a disposizione 15 paia di ciaspole che su richiesta è potranno essere noleggiate al costo di 5,00€.

Si specifica che le escursioni si potranno realizzare solo se la Liguria sarà in zona gialla e se gli spostamenti previsti nei DPCM anticontagio lo consentiranno.

In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata e in base alle condizioni dell'innevamento la destinazione potrà subire delle variazioni.

Dal luogo dell'appuntamento ci sarà un ulteriore trasferimento (20 min circa) ai punti di partenza delle escursioni.

Prenotazione

La prenotazione all'escursione è obbligatoria e va effettuata con e-mail esclusivamente all'indirizzo info@parcoaveto.it, indicando il numero di partecipanti e i loro nominativi, entro le ore 12 del venerdì precedente. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni. Dopo tale termine non sarà più possibile comunicare con gli uffici né per nuove iscrizioni, né per disdette o richieste particolari da parte degli iscritti: questi ultimi dovranno pertanto rivolgersi esclusivamente (e tempestivamente) al n. cellulare della guida di turno, che verrà comunicato a seguito dell'iscrizione.