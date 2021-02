Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Escursioni esaurite per il fine settimana nel Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 12 Feb 21) Grazie alle previsioni meteorologiche favorevoli e la tanta neve presente ancora in quota le due escursioni con le racchette da neve organizzate dal Parco dell'Aveto per il fine settimana sono complete. Entrambe le gite non presentano oneri di iscrizione perchè inserite nel progetto del CEA del Parco " Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030" finanziato da Regione Liguria. #svilupposostenibile