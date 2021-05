Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Escursione guidata nella Foresta del Monte Zatta

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 06 Mag 21) Domenica 9 maggio il Parco dell'Aveto organizza un'escursione in una delle più belle foreste della Liguria, la faggeta del monte Zatta alla scoperta delle fioriture primaverili. Partendo dal Passo del Bocco, l'escursione attraversa le pendici settentrionali della montagna, fino ad arrivare alla vetta di Ponente del Monte Zatta, in un ambiente aperto da dove si può ammirare tutta la Val Graveglia e il Golfo del Tigullio. Per maggiori info e prenotazione obbligatoria visita la pagina del sito: escursione 9 maggio