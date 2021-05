Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Sui Sentieri della Transumanza, dal Lago di Giacopiane ai Pascoli di Villa Cella

Escursione guidata seguendo la prima transumanza della stagione, verso i pascoli d'altura. Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 06 Mag 21) L'escursione in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica partirà dal Lago di Giacopiane per aggiungere Villa Cella, seguendo le mucche dell'az. agricola Quira di Perlezzi verso i pascoli estivi della Val d'Aveto.



Pranzo presso l'agriturismo Villa Cella.



Escursione mediamente impegnativa (tempo di cammino a/r circa 5 ore)



Appuntamento ore 9:30 presso il parcheggio della diga piccola di Giacopiane. Si raccomanda la massima puntualità per poter sbrigare le formalità di registrazione della presenza prima di partire per l'escursione.

Per i partecipanti all'escursione non è necessario acquistare il pass di accesso al lago.



Rientro previsto intorno alle ore 16-16:30



Costi:

escursione gratuita, inserita nel progetto Interreg CamBioVia di Regione Liguria, di cui il Parco dell'Aveto è un soggetto attuatore.

pranzo a pagamento (20 euro adulti, 10 euro bambini 4-10 anni, gratuito per bambini inferiori a 3 anni): menu: antipasti misti, asado di Cabannina dell'az. agricola Quira con contorno, dolce, acqua, vino, caffè



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 8 maggio via whatsapp o telefono al numero 334 61 17 354 comunincando le generalità dei partecipanti (nome, cognome, età) - le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Attendere dunque di ricevere la conferma di avvenuta prenotazione via whatsapp



Per informazioni: Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco tel. 334 61 17 354



Iniziativa promossa dal Parco dell'Aveto in collaborazione con il Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco, con il patrocinio dei Comuni di Borzonasca e Rezzoaglio. Guida a cura di Meraviglie d'Aveto.



In caso di maltempo, l'escursione sarà rimandata a domenica 16 maggio