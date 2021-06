Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Avviso agli escursionisti nel Parco dell'Aveto

Le abbondanti nevicate dell'ultimo inverno e le forti piogge e vento dell'autunno hanno causato numerose rotture di cime di alberi o alberi interi nelle nostre foreste, in molti casi questo materiale si è depositato lungo le strade sterrate e sui sentieri del Parco. Il Parco si è già attivato per la rimozione del materiale in primis dalle strade sterrate, che vengono utilizzate in caso di necessità anche dalle squadre di soccorso e cercherà a breve di provvedere anche alla pulizia di tutta la sua rete escursionistica.

È il caso quindi di raccomandare la massima prudenza in questi giorni e invitare tutti i fruitori del Parco a prestare molta attenzione nell'intraprendere escursioni a piedi o con le MTB soprattutto nelle foreste ad alta quota. In particolare si raccomanda altresì di fare attenzione a rami e cimali di piante staccati dal vento e rimasti appesi alla chiome degli alberi perché c'è possibilità di caduta al suolo. Si raccomanda quindi di evitare di passare sotto a piante in tali condizioni.

Si invitano quindi i fruitori di informarsi sempre prima di organizzare attività outdoor, da svolgersi sempre e comunque, oltre che con doverosa prudenza, con tutti gli accorgimenti e le attrezzature necessarie, anche per la sicurezza propria e degli altri.