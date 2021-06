Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Stand informativo del CEA del Parco sulla promozione di stili di vita sostenibili a supporto della “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” e stand degustazione nell’ambito del progetto “CambioVia” in occasione dell’ Alta Via Stage Ra

Domenica 13 giugno

(Borzonasca, 09 Giu 21) In occasione del passaggio della manifestazione sportiva "Alta Via Stage Race" gara impegnativa di 9 giorni in mountain bike lungo l'affascinante tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri, domenica 13 giugno il CEA del Parco dell'Aveto organizza a Giaiette (Comune di Borzonasca) presso la struttura "Green Riviera" uno stand informativo sul territorio del Parco e le sue opportunità di fruizione e sui temi dell'Agenda 2030. Inoltre nell'ambito del progetto "CambioVia" il Consorzio "Una Montagna di accoglienza nel Parco" organizzerà un evento di degustazione "Il gusto della Biodiversità: dai pascoli alla tavola" con prodotti locali nell'ambito del ristoro di Benvenuto offerto agli atleti.

Entrambi gli stand saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 13.00