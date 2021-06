Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Avviso agli escursionisti nel Parco dell'Aveto: ferrata del Monte Penna

(Borzonasca, 09 Giu 21) È giunta al Parco nelle ore scorse segnalazione di condizioni non ottimali della "ferrata" tra il monte Pennino e il Monte Penna posizionata per dare maggiore sicurezza al breve tratto di sentiero esposto; si tratta anche di una parte dell'Anello A5 "Anello del Penna". Si precisa che questa "ferrata" era stato attrezzata molti anni fa a cura del CAI di Piacenza. A seguito della segnalazione il Parco si è subito attivato per una rapida risoluzione con messa in sicurezza del tratto interessando il CAI.

Raccomandiamo quindi di evitare di percorrere la tratta indicata salvo ad escursionisti ed alpinisti esperti, e in ogni caso di affrontarla con la massima prudenza, fino alla risoluzione del problema che auspichiamo possa avvenire in breve tempo.