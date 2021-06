Selezione di incarichi professionali presso il Parco dell'Antola

(Borzonasca, 18 Giu 21) Il Parco dell'Antola ha pubblicato un avviso per la selezione per 14 incarichi professionali presso l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola per attività relative alla redazione dei piani di gestione per siti Natura 2000.