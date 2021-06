Ripristinata la "Ferrata del Monte Penna"

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 21 Giu 21) Dopo le segnalazioni di danni delle scorse settimane, è stata messa nuovamente in sicurezza la catena della piccola ferrata che si trova tra il monte Pennino e il Monte Penna posizionata per dare maggiore sicurezza al breve tratto di sentiero esposto. Il Parco ringrazia i Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria per essere intervenuti rapidamente e aver provveduto a mettere nuovamentie in sicurezza il sentiero.