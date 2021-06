Parco Naturale Regionale dell'Aveto

I prodotti tipici del Parco dell’Aveto

Visita guidata all’Azienda Agricola “Villa Rocca” con degustazione di prodotti tipici

(Borzonasca, 23 Giu 21)

Domenica 27 giugno il CEA del Parco dell'Aveto organizza un'interessante visita guidata all'Azienda Agricola "Villa Rocca" in Comune di Rezzoaglio dove si potranno osservare coltivazioni di numerose varietà locali, tra cui la patata Quarantina Bianca, il mais quarantino, la fagiolana quarantina e visitare il campo varietale della collezione di patate del Consorzio della Quarantina (oltre 400 varietà da tutto il mondo). Durante la facile passeggiata, che da un antico mulino conduce a un'interessante zona umida, si potranno vedere al pascolo alcune mucche Cabannine, razza autoctona della Val d'Aveto.

Al termine della visita verrà offerta ai partecipanti una merenda a base di prodotti tipici.

Punto di ritrovo: ore 15.00 presso il Centro Visite del Parco a Rezzoaglio; ci si sposterà poi con i propri mezzi nella vicina Villa Rocca (frazione di Rezzoaglio)

Rientro: ore 18.00 circa

Difficoltà: facile

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Le escursioni sono promosse a titolo gratuito tramite il progetto "Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/DgdWz9CnU9psfRFv5