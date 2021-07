Parco Naturale Regionale dell'Aveto

I Rifugi del Parco dell'Aveto

Dal Passo del Ghiffi a Malga Zanoni

(Borzonasca, 06 Lug 21) Sabato 10 luglio il CEA del Parco dell'Aveto organizza una gita su un tratto dell'Anello A8 (Anello della Scaletta) con visita e pranzo presso il Rifugio "Malga di Zanoni", in Comune di Borzonasca. L'escursione percorre l'Alta Via dei Monti Liguri seguendo il panoramico crinale tra la valle Sturla e la Val di Taro per poi inoltrarsi in una bella faggeta e raggiungere i pascoli di Malga Zanoni. Sulla bellissima terrazza del rifugio, con vista sul mare, verrà offerto un pranzo a base di prodotti tipici e locali. Il rifugio è stato ristrutturato dal Parco secondo criteri di sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali: energeticamente autonomo, è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di pannelli solari per l'acqua calda e di termo-camino a legna per il riscaldamento e per l'acqua calda nelle stagioni fredde. Gli interni e il mobilio sono in legno della Val D'Aveto.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Malga Vallepiana (Comune di Borzonasca)

Rientro: ore 16.00 circa

Difficoltà: media (4 ore circa di cammino – 300 m dislivello)

Costo gita e pranzo presso il Rifugio: gratis

L'iscrizione online è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (bambini inclusi)

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/6Aq2XzyfDsvKw98s5

Le escursioni sono promosse a titolo gratuito tramite il Progetto di Città Metropolitana di Genova "L'Agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili"