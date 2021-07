Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Wiki Loves Earth Italy 2021

15 giugno – 15 luglio 2021

(Borzonasca, 12 Lug 21)

Wiki Loves Earth (conosciuto anche con l'acronimo WLE) è un concorso fotografico internazionale del movimento Wikimedia il cui obiettivo è quello di valorizzare le aree naturali protette di tutto il mondo caricandone le immagini su Wikimedia Commons, l'archivio di file multimediali dei progetti Wikimedia, dei quali il più famoso è Wikipedia, la famosa enciclopedia online.

La prima edizione italiana del concorso si è tenuta nel 2018, con il nome di Wiki Loves Earth – Italian Alps. Essa si è concentrata sulle aree protette del versante italiano delle Alpi, poi nel 2019 il concorso italiano si è allargato alle aree protette di tutta Italia, diventando quindi Wiki Loves Earth Italy e introducendo anche le aree di pianura e le riserve marine. Nel 2020, al concorso fotografico è stato affiancata anche una maratona di scrittura di voci su Wikipedia in italiano. In Italia il concorso ha ottenuto il patrocinio da numerose istituzioni pubbliche e private, sensili al tema della protezione ambientale. Tra le principali, segnaliamo il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e quello della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

L'obiettivo principale della manifestazione è quello di valorizzare le aree protette dei Paesi partecipanti, incoraggiando le persone a catturarne la bellezza scattando delle fotografie e caricandole su Wikimedia Commons con una licenza libera che ne permetta un libero riutilizzo, non solo su Wikipedia ma per chiunque.

Anche il Parco dell'Aveto è tra i parchi che possono partecipare al concorso; invitiamo quindi i nostri escursionisti, gitanti, i residenti nel Parco e gli appassionati di fotografia a partecipare, sia per avere un riconoscimento delle proprie abilità fotografiche e artistiche sia per far meglio conoscere il nostro Parco e diffonderne le immagini sul web e nel mondo.

Per partecipare consulta il regolamento sul sito https://www.wikilovesearth.it/italy-2021/