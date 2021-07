Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Infopoint AGENDA 2030

Presso il Museo del Bosco al Lago delle Lame

(Borzonasca, 13 Lug 21) Presso il Museo del Bosco verrà allestito l'INFOPOINT Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile all'interno del progetto promosso da Città Metropolitana per approfondire i temi della biodiversità, delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, della rigenerazione urbana: un'occasione per scoprire che l'impegno alla sostenibilità nel quotidiano può essere più semplice di quanto si creda e magari anche divertente.

Tra i 17 obiettivi dell'Agenda il Parco ne ha scelto 6, adattandoli alla realtà locale del proprio territorio prevalentemente di montagna, per promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.

In questa occasione verrà allestito uno stand con materiale informativo sugli obiettivi dell'Agenda e i bambini potranno giocare con Il Gioco dell'Oca realizzato ad hoc per far conoscere in modo divertente i temi dell'agenda.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto di Città Metropolitana di Genova "L'Agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili"

Orario: 10-17

#AGENDA2030GenovaMetropoli