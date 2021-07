Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Bando GAL VerdeMare Liguria Tipologia di intervento 7.5.19.2.2C - Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – privati (II apertura)

(Borzonasca, 14 Lug 21)

Sono state approvate dal GAL VerdeMare Liguria, di cui il Parco dell'Aveto fa parte, le procedure definitive per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul nuovo Bando "Interventi di completamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per la fruizione del comprensorio turistico outdoor – privati".

Il bando riguarda associazioni sportive, culturali e di promozione del territorio riconosciute e Consorzi turistici, per la realizzazione di:

1. centri attrezzati multifunzionali per le attività sportive e ricreative outdoor;

2. aree attrezzate e percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippovie, trekking someggiato

3. aree attrezzate e infrastrutture per l'accessibilità ai bacini di pesca sportiva e alla pratica di sport in acqua dolce

4. impianti ittiogenici per il ripopolamento finalizzato alla pesca sportiva

La dotazione finanziaria complessivamente assegnata è pari euro 260.000,00 e il contributo assegnato sarà all'80% della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 100.000,00 per domanda (non saranno accettato domande per contributi sotto ai 3.000 euro).

Scadenza: 30 settembre 2021.





Qui trovate il bando per intero: http://www.parcoantola.it/bandi-dettaglio-gal.php?id=65113